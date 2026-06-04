بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان : حب الناس عوضني عن كل خسارة

روى عم شعبان، بائع الجرائد الشهير بمنطقة حلوان، تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشها بعد تعرضه لواقعة سرقة أثارت تعاطفًا واسعًا بين المواطنين، مؤكدًا أن الصدمة كانت كبيرة بعدما اكتشف اختفاء أمواله التي جمعها من عمله اليومي.



وقال عم شعبان خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه لم يتمالك نفسه فور علمه بالواقعة، خاصة أن الأموال المسروقة كانت تمثل حصيلة جهده وتعبه، لكنه قرر التماسك والعودة إلى منزله بعد انتهاء يوم العمل، مؤمنًا بأن ما حدث قدر من الله لا بد من تقبله.



وأضاف أنه علم من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة بتفاصيل الواقعة، لكنه لم يكن يعرف المتهم من قبل، مشيرًا إلى أنه فوجئ بحجم الاهتمام والتعاطف الذي حظي به من أهالي المنطقة والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد بائع الجرائد المخضرم أن أكثر ما خفف عنه وقع الحادث هو الدعم الكبير الذي تلقاه من الجميع، موضحًا أن محبة الناس بالنسبة له تساوي الكثير، وأنها تمثل أكبر مكسب يمكن أن يحققه الإنسان بعد سنوات طويلة من العمل الشريف.

ووجه عم شعبان الشكر إلى أجهزة الدولة والجهات المعنية التي سارعت إلى متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثمنًا اهتمام المسؤولين وحرصهم على دعمه ومساندته في أزمته.



وأشار إلى أنه لم يسمح للحادث بأن يثنيه عن مواصلة عمله، فعاد إلى مكانه المعتاد في اليوم التالي مباشرة، مؤكدًا أن بيع الصحف ليس مجرد مهنة بالنسبة له، بل رسالة ارتبط بها طوال حياته.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما لمسه من حب وتقدير من المصريين كان أكبر تعويض له، قائلاً إن الوقوف إلى جواره في هذه المحنة أثبت أن الخير لا يزال موجودًا، وأن محبة الناس ثروة لا تقدر بثمن.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/