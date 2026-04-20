كلمة الحق لا تموت.. حساب ضياء العوضي ينعاه بكلمات مؤثرة

حرصت الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية علي نعيه بعد أنباء وفاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت صفحة الدكتور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

واضافت :"نٌشهد انك بلغت الرساله والأمانه التي بصرك بها ربك

ولم تخشي سواه

فاللهم إنا نحتسبك من الشهداء

شهدت الحق وجهرت به ".

واضافت :"فالله كاشف ظلمك فوق عباده ورادد إليك حقك

هو الله حسبنا وولينا

وكلمه الحق التي جهرت بها نٌصره لله وللعباد

لن تتوقف بأمره

وسيستمر نشر علمه بإذن الله فكلمه الحق لا تموت

وسيخلد ذكره شهيد الحق ".

وختمت :"فلا تنسوه من صالح الدعاء

وكونوا له عوناً علي نصرته بنشر علمه

فاللهم ارحم عبدك ضياء الدين وحرم علي جسده النار".



أثار إعلان وفاة الطبيب المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة موجة واسعة من الجدل والتفاعل، بعد تضارب الروايات بشأن ملابسات الواقعة خلال الساعات الأولى من انتشار الخبر.

وبين تأكيدات رسمية وطرح تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الاهتمام بمعرفة تفاصيل حياته المهنية ومسيرته التي شهدت تحولات لافتة، جعلت اسمه حاضرًا بقوة في دوائر الجدل الطبي والإعلامي.