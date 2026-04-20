مصدر دبلوماسي لصدى البلد: تقرير الطب الشرعي الإماراتي حول وفاة ضياء العوضي خلال أيام

قال مصدر دبلوماسي، لـ"صدى البلد"، إن تقرير الطب الشرعي الإماراتي حول أسباب وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية، سوف يصدر خلال أيام.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن تقرير الطب الشرعي سيتم تسليمه إلى أسرة الدكتور ضياء العوضي حين صدروه من السلطات الإماراتية.

وأكد أن وزارة الخارجية استقبلت أسرة ضياء العوضي اليوم، حيث التقوا السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الذي قدم واجب العزاء، ونسق معهم الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان المتوفي إلى أرض الوطن.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الشرطة الإماراتية أبلغت القنصلية المصرية بواقعة الوفاة، مشيرا إلى أن الجثمان الآن في الطب الشرعي لدى السلطات الإماراتية للكشف عن ملابسات الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة.