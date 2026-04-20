الفراخ بتجيب كوابيس والتدخين صحي.. أغرب نصائح ضياء العوضي أثارت الجدل قبل وفاته

أثار اسم الطبيب ضياء العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة من “التوصيات الغريبة” المنسوبة إليه، والتي شملت أفكارًا غير تقليدية في التغذية ونمط الحياة.



وتضمنت القائمة المتداولة ادعاءات مثيرة مثل الربط بين تناول الفراخ وحدوث الكوابيس، والدعوة إلى استبدال وجبة الإفطار التقليدية بمنتجات مثل الشوكولاتة القابلة للدهن، إلى جانب توصيات أخرى تتعلق بتقليل شرب المياه واستبدالها بمشروبات مُصنّعة، بالإضافة إلى منع بعض الأطعمة الطبيعية مثل الخضار والفاكهة.



لا مصدر طبي موثق

حتى الآن، لم يتم التأكد من صحة هذه العبارات أو وجودها في سياق علمي أو طبي موثوق، أنها متداولة بشكل غير دقيق أو خارج سياقها الأصلي.



تحذيرات من المحتوى الطبي غير الموثوق

ويحذر خبراء الصحة من تداول أي نصائح غذائية صادمة أو غير منطقية دون الرجوع إلى مصادر طبية معتمدة، خاصة مع انتشار المحتوى المثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف جذب التفاعل.