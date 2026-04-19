قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

​إن الكلمة في جوهرها ليست مجرد أحرف تُرسم أو أصوات تُلقى، بل هي ميثاق غليظ، وأمانة عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ومن هذا المنطلق، ندرك أن الكتابة الصحفية ليست مجرد رصد للأحداث، بل هي صناعة للوعي، وتشييد لعمران النفوس قبل عمران المدن.
​اليقين الديني كأساس للإصلاح
​عندما نتأمل في نواميس الكون، نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا الثبات هو ما نحتاجه اليوم في مواجهة تيارات الفكر المشوشة. إن الاستدلال بالقيم الدينية في معالجة قضايانا المعاصرة ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة حتمية لتقويم المعوجّ، ورد المظالم، ونشر الطمأنينة في قلوب العباد. فالدين هو البوصلة التي توجه قلم الكاتب ليكون صوتاً للحق، ومنبراً للمستضعفين، وأداة للبناء لا الهدم.
​استراتيجية البناء الاجتماعي والنهوض بالإنسان
​إن المشروعات التي تُعنى بإعادة تأهيل الإنسان، لا سيما أولئك الذين طحنتهم رحى الحروب والنزاعات من الأطفال والعائلات، تمثل ذروة التكافل الإنساني المنبثق من روح العقيدة. فالهدف ليس مجرد توفير المأوى، بل هو استزراع الأمل في نفوسٍ أضناها الألم، ودمجهم في نسيج المجتمع ليكونوا لبناتٍ صالحة في جدار الوطن. إن رعاية هؤلاء ليست منّة من أحد، بل هي واجب شرعي وأخلاقي يفرضه علينا حق الإخوة الإنسانية.
​ملامح من الفكر السياسي والأدبي
​وفي سياق متصل، فإن القراءة الواعية للمشهد السياسي العالمي، وما يكتنفه من صراعات ومحاولات للاستحواذ، تتطلب عيناً بصيرة تدرك مآلات الأمور. إن ما يشهده العالم من تجاذبات كبرى يفرض علينا التمسك بهويتنا الثقافية والأدبية، سواء عبر تدوين التاريخ في كتبٍ توثق الحقائق، أو عبر تقديم محتوى إبداعي يغرس القيم في نفوس الناشئة، لنضمن بقاء دولة التلاوة والوعي مستمرة في مواجهة التزييف.
​الخاتمة
​إننا ونحن نخط هذه السطور، نضع نصب أعيننا أن التاريخ لا يرحم الغافلين، وأن الكلمة الصادقة هي التي تبقى وتورق. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل أقلامنا سيوفاً للحق، ومنارات للهدى، وسبلاً للإصلاح والتعمير

ميثاق غليظ السماوات الأرض نواميس الكون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد