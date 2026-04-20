رئيس حقوق الإنسان بالنواب يستقبل أمين مظالم جمهورية جنوب أفريقيا (الحامي العام)

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خوليكا جاكليكا، أمين مظالم جمهورية جنوب أفريقيا (الحامي العام)، وذلك في إطار زيارتها الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى.

جاء اللقاء بحضور محمد فريد، وكيل اللجنة، والدكتورة/ نانسي نعيم، عضو اللجنة، والدكتورة/ نفين إسكندر، عضو مجلس النواب، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة وتعزيز الشفافية.

وأكد النائب طارق رضوان خلال اللقاء حرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على الانفتاح والتعاون مع نظرائها من المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مكتب الحامي العام في جنوب أفريقيا في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.

من جانبها، أعربتخوليكا جاكليكا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالتجربة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المعني بحقوق الإنسان، ومؤكدة تطلعها إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية.