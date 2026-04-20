خطوة أوروبية مثيرة.. مدريد تدعو لتعليق التعاون الاستراتيجي مع تل أبيب.. اعرف السبب

قال عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية، إنّ العاصمة البلجيكية تشهد انعقاد الاجتماع التاسع بشأن القضية الفلسطينية، في توقيت بالغ الحساسية في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع يأتي بقيادة مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزير الخارجية النرويجي، وسط حضور دولي واسع يتراوح بين أكثر من 40 إلى 60 دولة.

وأشار عمرو المنيري إلى أن الاجتماع يناقش 3 محاور رئيسية، من بينها متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تعثر تطبيقه بشكل ملحوظ، إلى جانب التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية اليومية، لافتًا، إلى احتمال مشاركة مندوب مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو، لتقديم تقرير شامل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض.

وذكر، أن الاتحاد الأوروبي يجدد خلال هذا المؤتمر تأكيده على استمرار الدعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين يظل المسار الأساسي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح أن هذا الدعم لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يمتد إلى باقي الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل الاعتداءات المستمرة على الضفة الغربية، والتي يرفضها الاتحاد الأوروبي بشكل واضح.