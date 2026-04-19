تحقيقات مع شبكة يشتبه في أنها تضم جنودًا إسرائيليين يعملون لصالح جهات إيرانية.. مدير معهد فلسطين للأمن القومي يحلل

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الدول التي تشهد نزاعات أو حروبًا عادة ما تلجأ أجهزتها الاستخباراتية إلى العمل السري من أجل كشف الطرف الآخر، واختراقه، ومعرفة نقاط القوة والضعف لديه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا النهج ينطبق على ما تقوم به أجهزة مثل الموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في إيران ومناطق أخرى، مشيرًا إلى أن إيران بدورها تتبع الأسلوب نفسه.

وأوضح أن عمليات الكشف لا تأتي من فراغ، بل ترتبط بسياسات ردع، تتضمن التهديد بمحاسبة أي شخص يتعاون أو يقدّم معلومات للطرف الآخر، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو إظهار الجاهزية الاستخباراتية، وإثبات القدرة على رصد أي خروقات أمنية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل لا تُعلن جميع تفاصيل عملياتها بشكل واسع، خشية انعكاس ذلك على الجبهة الداخلية.

وفيما يتعلق بما يُطرح حول دور اليسار الإسرائيلي في مواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال الشروف إن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد تقاربًا كبيرًا بين التيارات، مضيفًا أنه لا يمكن الحديث عن يسار بالمعنى التقليدي، بل عن توجهات يغلب عليها الطابع اليميني.

