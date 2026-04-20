إلهام أبو الفتح
برلمان

صحة النواب: منصة وطنية لإدارة البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

النائب شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
النائب شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور "شريف باشا".. أن تطوير منظومة الإسعاف المصرية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة تفرضها المتغيرات السكانية، والتحديات الصحية، والمعايير الدولية الحديثة.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، "إن منظومة الإسعاف تمثل خط الدفاع الأول عن حياة المواطن، وأي تأخير في الاستجابة قد يكلّف الوطن أرواحًا لا تُقدّر بثمن.

وتابع: ومن هذا المنطلق، تعمل لجنة الصحة على بلورة رؤية متكاملة لتحديث منظومة الإسعاف في مصر، بما يجعلها قادرة على منافسة النماذج الرائدة في العالم، والتحول إلى نموذج إقليمي يُحتذى به.

وأشار الدكتور شريف باشا إلى أنه ترتكز هذه الرؤية على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التحول الرقمي الكامل لمنظومة الإسعاف، من خلال إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقليل زمن الاستجابة وتحسين كفاءة توزيع الموارد.

أكدت اللجنة أهمية الاستثمار في العنصر البشري، عبر تطوير برامج التدريب والتأهيل، وإنشاء أكاديمية وطنية متخصصة لعلوم الإسعاف والطوارئ، تعتمد المعايير الدولية في إعداد المسعفين وفرق الطوارئ، باعتبارهم حجر الأساس في أي منظومة إسعافية ناجحة.

وشددت اللجنة على ضرورة تحديث أسطول سيارات الإسعاف وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وتحويلها إلى وحدات عناية مركزة متنقلة، إلى جانب التوسع في الإسعاف الجوي والبحري لتغطية المناطق النائية والساحلية، وضمان سرعة الوصول في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي إطار التكامل المؤسسي، ترى لجنة الصحة أهمية الربط الكامل بين منظومة الإسعاف وأجهزة المرور والشرطة والدفاع المدني، بما يضمن أولوية الحركة لسيارات الإسعاف، واستجابة منسقة وفعالة في حالات الطوارئ والكوارث.

ودعمت اللجنة توسيع مشاركة المجتمع في منظومة الاستجابة السريعة، من خلال تدريب فئات مختلفة على الإسعافات الأولية، ونشر أجهزة الصدمات القلبية في الأماكن العامة، تعزيزًا لثقافة الإنقاذ المبكر وحماية الأرواح.

وقال إن لجنة الصحة بمجلس النواب، تؤكد التزامها الكامل بدعم كل جهد تشريعي أو رقابي من شأنه الارتقاء بمنظومة الإسعاف المصرية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وصولًا إلى منظومة إسعاف حديثة، سريعة، وآمنة، تليق بالمواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.

