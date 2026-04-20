شنطة عصام فيديو كليب.. تلميذ المنيا بطل لعمل فني

تحولت شنطة التلميذ عصام تلميذ المنيا إلى عمل فني، بعدما أعلن المطرب محمد صلاح، ابن محافظة المنيا، الانتهاء من تسجيل " فيديو كليب" غنائي مستوحى من قصة ضياع الحقيبة يشارك فيه الطفل عصام، بهدف تقديم محتوى يجمع بين التوعية والكوميديا.

بعد أيام من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي صاحب واقعة ضياع الحقيبة المدرسية للطفل عصام ابن محافظة المنيا، عاد الطفل مجددًا إلى دائرة الاهتمام والضوء ، ولكن هذه المرة من خلال فيديو كليب يحمل عنوان "شنطة عصام".

وأوضح المطرب محمد صلاح في تصريحات صحفية، إن فكرة الأغنية جاءت بعد انتشار الفيديو، وما أثاره من تفاعل واسع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توعية الأطفال في سن الدراسة بأهمية الحفاظ على الأدوات المدرسية، وفي مقدمتها الحقيبة والكتب.





