طعنها وألقاها من شرفة المنزل.. إعـ.دام المتهم بإنهاء حياة والدته ببورسعيد

محافظات

طعنها وألقاها من شرفة المنزل.. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل والدته ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالإعدام شنقًا للمتهم إبراهيم محمد إبراهيم محمد العشري، 27 سنة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.


تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025 بدائرة قسم الشرق، حيث ثبت للمحكمة أن المتهم قتل والدته المجني عليها شيماء محمد محمد شلبي عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما باغتها داخل مسكنها مستخدمًا سلاحًا أبيض “مطواة قرن غزال” وعصا، مسددًا لها عدة ضربات، ثم دفعها من شرفة الشقة حال استغاثتها بالمارة، ما أسفر عن سقوطها أرضًا ووفاتها متأثرة بإصابتها.


 

وشهدت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بمحاولة قتل أخرى، حيث شرع المتهم في قتل مصطفى محمد محمد شلبي، بعدما طارده بالسلاح الأبيض قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن المجني عليه تمكن من الفرار، كما ثبت حيازة المتهم لسلاح أبيض وأداة دون مسوغ قانوني.


وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها تعرضت لإصابات بالغة شملت كسورًا بقاع الجمجمة والعمود الفقري ونزيفًا حادًا بالمخ والبطن، وهي إصابات نتجت عن الاعتداء المباشر ثم السقوط من علو، ما أدى إلى وفاتها في الحال.


كما أكدت تقارير الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية لدماء المجني عليها مع الآثار الموجودة بمكان الواقعة وملابس المتهم، فيما دعمت تحريات المباحث وأقوال الشهود ارتكاب المتهم للجريمة على النحو الوارد بالأوراق.


وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، لثبوت ارتكابه الجريمة واقترانها بجرائم أخرى.

