مشاجرة بين 3 سيدات وممرضتين داخل مستشفى فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من سيدة وكريمتيها لقيامهما بالتعدى بالضرب على ممرضتين داخل إحدى المستشفيات ببورسعيد.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم الشرق من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بحدوث مشاجرة داخل قسم الإستقبال بالمستشفى بين كلٍ من طرف أول (3 سيدات "إثنين منهن مصابتان بسحجات ")، طرف ثان (ممرضتين بذات المستشفى "مصابتان بكدمات وخدوش ")، لتواجد الطرف الأول بمكان خاص بالعاملين "غير مخصص للزائرين" لزيارة زوج إحداهن محجوز بالمستشفى- تبادلن خلالها التعدى بالضرب على بعضهن البعض مما أسفر عن إصابتهن المشار إليها.



أمكن ضبط مرتكبات الواقعة، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.