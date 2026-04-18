18 كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المنطقة الرابعة لـ72 عمارة سكنية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير المنطقة الرابعة بحي المناخ، والتي تأتي ضمن جهود المحافظة لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين الصورة البصرية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، والتي رافقه خلالها اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق.

دهان موحد لجميع العمارات لتحقيق مظهر جمالي متناسق

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل 72 عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 18 عمارة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بتنفيذ دهانات موحدة لكافة العمارات، بما يحقق مظهرًا جماليًا متناسقًا يعكس الطابع الحضاري للمدينة، مؤكدًا على أهمية اختيار الألوان المناسبة واستخدام خامات عالية الجودة لضمان استدامة الأعمال.

كما شدد على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع المتابعة المستمرة لكافة الأعمال، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق نقلة نوعية في الشكل العام للمنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.