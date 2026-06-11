الأنبا إبراهيم إسحق يشهد تكريم الفاتيكان لراهبتين كومبونيتين لخدمتهما بالمستشفى الإيطالي بالقاهرة

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تكريم الأخت بينا، والأخت جوزيبينا من راهبات الكومبونيات، بمنحهما شهادتي تقدير من الفاتيكان، تقديرًا لخدماتهما الإنسانية، والطبية المتميزة بالمستشفى الإيطالي بالقاهرة.

وشهدت مراسم التكريم حضور سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمونسينيور جوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الرهبان والراهبات، والعاملين بالمستشفى.

وأعرب الحضور عن تقديرهم للدور الإنساني، والخدمي الذي تقدمه الأختان الراهباتان من خلال رسالتهما بالمستشفى الإيطالي، مؤكدين أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة طويلة من العطاء، والمحبة، وخدمة المرضى، في صورة تعكس روح الخدمة والتفاني التي تتميز بها الراهبانيات المختلفة بمصر.