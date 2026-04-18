محافظ بورسعيد يتابع أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بشارع 23 ديسمبر بحي المناخ

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بشارع 23 ديسمبر، أمام منطقة الاستاد المصري الجديد بحي المناخ، وذلك خلال جولته الميدانية في إطار خطة محافظة بورسعيد للتوسع في المسطحات الخضراء وتحسين البيئة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وشيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق.

ووجه محافظ بورسعيد بزراعة أشجار “البونسيانا” بشكل متناسق على جانبي الطريق، بما يحقق مظهرًا جماليًا مميزًا ويعزز من الهوية البصرية للمنطقة، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتنسيقها بما يتماشى مع الطابع الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، لما لها من دور في تحسين جودة البيئة وخلق متنفس حضاري للمواطنين، فضلًا عن إضفاء لمسة جمالية تليق بالمظهر العام للمحافظة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والرعاية الدورية للمسطحات الخضراء، بما يضمن استدامتها والحفاظ على الشكل الجمالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.