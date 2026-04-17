وصول السفينة AIDA STELLA وعلى متنها 2715 سائح من جنسيات مختلفة لميناء غرب بورسعيد السياحي

محمد الغزاوى

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  اليوم، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد، السفينة السياحية AIDA STELLA القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 2067 سائحًا و648 فردا" من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.
ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للسائحين تشمل زيارات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية، إلى جانب تنظيم جولات داخلية بمدينة بورسعيد للتعرف على معالمها التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء ليماسول.

يأتي ذلك في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط السياحة البحرية بموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وجاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية بشكل منتظم، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية، بما يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ المنطقة، وذلك في ضوء ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتعميق الغاطس، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في تشغيل الموانئ البحرية.
الجدير بالذكر أن الموقع الاستراتيجي للميناء عند المدخل الشمالي لقناة السويس يمنحه ميزة تنافسية فريدة، تجعله محطة جاذبة ونقطة انطلاق مميزة لبرامج السياحة الثقافية والترفيهية داخل مصر. وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة لدخول السفينة وإنهاء إجراءات السائحين بسهولة ويسر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
تعد السفينة AIDA STELLA، المملوكة لشركة AIDA Cruises، واحدة من السفن السياحية التي تجوب العالم ضمن رحلات بحرية منتظمة، حيث يبلغ طولها 253 مترًا، وغاطسها 7 أمتار، وحمولتها الكلية نحو 71 ألف طن. وقد دخلت الخدمة عام 2013، وتتكون من 14 طابقًا وتضم 1097 غرفة.
وفي هذا الصدد، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها في تطوير موانئها البحرية للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، لا سيما موانئ المنطقة الشمالية "شرق وغرب بورسعيد" وميناء العريش البحري، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة وتعميق الغاطس وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن.
 

تجدر الإشارة إلى أن ميناء شرق بورسعيد، المصنف الثالث عالميا" والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا" لمؤشر أداء الموانئ الصادر عن مجموعة البنك الدولي، استقبل مؤخرا" أكبر سفينة صب جاف ترسو في أحد الموانئ المصرية، بما يعكس التطور المستمر في قدراته التشغيلية وكفاءة أرصفته.

بورسعيد محافظة بورسعيد ميناء غرب بورسعيد الرصيف السياحي

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: 58% قفزة في الاستثمارات الخاصة.. ونمو صناعي يصل إلى 12%

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

