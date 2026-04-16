محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من حياة كريمة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، وفدًا من مؤسسة “حياة كريمة” لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني،لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير مستوى الخدمات المجتمعية وتنفيذ مبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد المؤسسة مؤكدا علي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة “حياة كريمة” في تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح تلك الجهود على أرض بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد من مؤسسة “حياة كريمة” لبحث سبل التعاون المشترك

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المجتمعية، والمساهمة في تنفيذ عدد من المبادرات التنموية.

ومن جانبهم، أعرب وفد مؤسسة “حياة كريمة” عن تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين استمرار التعاون مع محافظة بورسعيد لتنفيذ المزيد من الأنشطة والمبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين.