الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من فرد النجيل الصناعي بأرضية الاستاد و جاري تجهيز و زراعة النجيل الطبيعي

محافظ بورسعيد يتفقد سير الأعمال باستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الجهود للانتهاء في أسرع وقت
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية استاد النادي المصري، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في ضوء خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، إلى جانب ممثلي شركة وادي النيل المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل الاستاد، ومناقشة الخطوات القادمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الأعمال، حيث تم التأكيد على الانتهاء من فرد النجيله الهايبرد( الصناعي)  و جاري التجهيز لزراعة النجيل الطبيعي، حيث وجه المحافظ في هذا السياق بالالتزام بالمدة المحددة لسرعة الانتهاء من زراعة النجيل الطبيعي ، كما تم الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات للدرجه الأولى و الثانيه و الثالثة و جاري التجهيز لاعمال تغطية المظلة و جاري الانتهاء من أعمال الموقع العام و توصيلات المرافق الداخلية و جاري الانتهاء من أعمال خزانات مياه الشرب و الحريق و الري للربط مع المرافق العامه الخارجية كما يجرى الانتهاء من غرف الكهرباء العمومية للربط مع مرفق الكهرباء وجاري استيراد دكه اللاعبين و الاهداف و المتعلقات الخاصه بالملعب

ووجه المحافظ كذلك بتكثيف العمل للانتهاء من غرف الملابس والمظلة، بما يتيح للاعبي النادي المصري بدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، أجرى محافظ بورسعيد اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما التقى المحافظ بعدد من لاعبي النادي المصري داخل الاستاد، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لسيادته على دعمه المستمر للنادي وحرصه على سرعة الانتهاء من المشروع

وأكد المحافظ أن إعادة إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي يمثل أحد أهم المشروعات الحيوية بالمحافظة، نظرًا لما يحمله من قيمة تاريخية ورياضية كبيرة لدى جماهير النادي المصري العريقة، فضلًا عن كونه صرحًا رياضيًا يخدم أبناء بورسعيد ويدعم قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف أن المشروع يعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاستاد يمثل رمزًا رياضيًا بارزًا يعكس هوية المدينة وتاريخها الكروي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من المشروع وفق أحدث المواصفات العالمية.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل.. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

نيجيريا

نيجيريا تخفض الرسوم الجمركية على الغذاء والمركبات لدعم الاقتصاد وكبح التضخم

وزير الاقتصاد الماليزي

ماليزيا تحتاج 18 شهرًا للتعافي من تداعيات حرب إيران

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد