حراك شامل بأحياء بورسعيد وبورفؤاد استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد خلال الساعات القليلة الماضية ، نشاطاً ميدانياً مكثفاً للأجهزة التنفيذية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، وتجهيز كافة المتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين والزوار في أبهى صورة حضارية.

مدينة بورفؤاد: لا عودة للإشغالات مرة أخرى.. وحملات نظافة مكثفة بمساكن الفيروز



أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، على تطبيق القانون بكل حسم ضد المخالفين، حيث تابعت جهود رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية لضمان سيولة حركة المشاة والسيارات. وميدانياً، تابعت "الموافي" أعمال الكنس الآلي وتفريغ الحاويات بمحيط مساكن الفيروز، مشددة على أن ملف النظافة يمثل مسؤولية مشتركة لتحسين جودة الحياة بالمدينة.

حي الشرق: رفع كفاءة "قاعدة ديليسبس" وتجهيز الشاطئ لاستقبال احتفالات شم النسيم



تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، أعمال النظافة وصيانة المعالم التاريخية، ومنها قاعدة تمثال ديليسبس، ورفع كفاءة شاطئ بورسعيد. كما أشرف "بهنساوي" على حملات مسائية لتفريغ صناديق القمامة وتطهير الشوارع الحيوية بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

حي العرب: تجميل "حديقة الشاطئ" وإزالة الإشغالات بمنطقتي العرب القديم وأرض العزبة



تابعت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، أعمال تقليم الأشجار ورفع كفاءة "حديقة الشاطئ" لاستقبال الزوار، بالتوازي مع شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع (عاطف السادات، عباس، والشهداء). وأكدت "جودة" أن الأجهزة التنفيذية تعمل جاهدة لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

حي المناخ: إنشاء حديقة جديدة بالمنطقة الرابعة وحملات لإعادة الانضباط بشارع عادل الشربيني



واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، برئاسة المحاسبة شيماء العزبي، جهودها المكثفة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تابعت "العزبي" ميدانياً أعمال إنشاء الحديقة الجديدة بمساكن "المنطقة الرابعة". ويتضمن المشروع إنشاء مسطح أخضر متكامل يضم زراعات متنوعة، وممرات للمشاة، وأماكن للجلوس، لتحويل المساحات المتاحة إلى متنفس حضاري يليق بالأهالي. وبالتوازي مع ذلك، قاد حي المناخ حملة دورية بشارع عادل الشربيني لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة لتوسعة الشوارع وضمان انسيابية المرور، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



حي الزهور: قطار التنمية يواصل العمل بمنطقة "عمرو بن العاص" وتطهير شبكات الصرف



تابع أحمد زغلف رئيس حي الزهور، استمرار أعمال التطوير الشامل بمنطقة عمرو بن العاص، والتي تشمل الرصف والإنارة وتطوير بالوعات الأمطار. كما أشرف "زغلف" على أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بمناطق (عمر بن الخطاب، والمروى) لرفع كفاءة المرافق ومنع أي طفوحات مائية بالشوارع.

حي الضواحي: الوالي يقود تطوير منطقة "الإسراء" وحملات إشغالات مكثفة بشارع ٢٣ ديسمبر



أشرف فوزي الوالي – رئيس حي الضواحي، من قلب موقع العمل على أعمال رفع كفاءة البنية التحتية ودهان واجهات العمارات بمنطقة "الإسراء". وميدانياً، قاد "الوالي" حملة مكبرة لإزالة الحواجز الحجرية وفروشات الخضروات بشوارع (العبور، والمشير طنطاوي) لإعادة الانضباط التام للشارع العام.

حي غرب: تسوية الرمال ورفع "الأصداف" لتجهيز شاطئ غرب بورسعيد للمصطافين



تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال نظافة وتسوية الرمال بمحيط الكافتيريات على شاطئ غرب بورسعيد، ورفع الرتش والأصداف البحرية. وأكد "عمر" أن الشاطئ يتميز بالهدوء والنظافة ويتم تجهيزه حالياً لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المواطنين خلال عطلة شم النسيم.

وفي سياق متصل، شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة الأحياء، موجهاً بضربات استباقية لضبط الأسواق ومنع تداول أي سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن سلامة المواطن هي الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي.







واكدت محافظة بورسعيد استمرار التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير أجواء احتفالية منظمة وآمنة لكافة المواطنين.