محافظ بورسعيد يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الإخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث قام بزيارة الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة ومشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بهذه المناسبة المجيدة، وذلك في أجواء يسودها الود والمحبة والإخاء وكان في استقبال المحافظ القس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية، وأعضاء الكنيسة .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية

الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتآخي

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الزيارة، على عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتآخي، وترسيخ روح الانتماء والمحبة بين الجميع.

ورحب القس بهاء رشاد ، راعي الكنيسة الإنجيلية بزيارة المحافظ، موجها الشكر على حرصه الدائم على مشاركة أبناء المحافظة مناسباتهم المختلفة، مؤكدا أن وحدة الشعب المصري وتماسكه تمثلان الركيزة الأساسية لقوة الوطن، وأن المصريين دائمًا ما يجسدون نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني.

واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء مفعمة بالبهجة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والأمنية لتوفير الأجواء المناسبة لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.