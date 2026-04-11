محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع محمد المناخلي بحي الزهور | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد المناخلي بحي الزهور، وذلك أمام منطقة الحراسات، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الشارع، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، إلى جانب تحسين منظومة الإضاءة العامة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

رفع كفاءة الشارع وتحسين مستوى الخدمات و توجيهات بسرعة الانتهاء من الأعمال

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية، لضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.