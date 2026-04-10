الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طفرة تنموية في بورفؤاد.. إنشاء كوبري نصر بورسعيد وتطوير شامل لـ أمل نهضة مصر

الأجهزة التنفيذية تواصل حملات "الإشغالات" بكافة الأحياء، ومتابعة دقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات السكنية
الأجهزة التنفيذية تواصل حملات "الإشغالات" بكافة الأحياء، ومتابعة دقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات السكنية
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد ، حراكاً تنموياً وتنفيذياً واسع المدى، تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمتابعة المشروعات القومية والخدمية الكبرى، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط التام للشارع البورسعيدي وتحسين جودة حياة المواطنين.

مدينة بورفؤاد: تفقد موقع إنشاء "كوبري النصر العائم الجديد" وحملات مكثفة لمنع عودة الإشغالات
 

تفقدت  سمر الموافي  رئيس مدينة بورفؤاد، موقع إنشاء كوبري النصر العائم الجديد (على بُعد 170 متراً من الكوبري الحالي)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئة قناة السويس لاستيعاب الكثافة المرورية. وأعلنت "الموافي" عن بدء أعمال "لاند سكيب" بمداخل الكوبري تمهيداً لافتتاحه في النصف الثاني من مايو المقبل. وبالتوازي، قادت رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأرصفة، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم لضمان سيولة الحركة المرورية.

حي الضواحي: قطار التنمية يصل لـ "أمل نهضة مصر" وتطوير 13 عمارة سكنية
 

أشرف  فوزي الوالي – رئيس حي الضواحي، ميدانياً على انطلاق أعمال التطوير الشامل بمنطقة "أمل نهضة مصر"، والتي تشمل رفع كفاءة 13 عمارة سكنية، وتطوير شبكات الصرف ومياه الشرب والإضاءة العامة. ورافق ذلك حملة مكبرة لإدارة الإشغالات لإزالة كافة المعوقات التي تعترض خط التنظيم، لضمان تنفيذ المشروع وفقاً لـ "رؤية مصر 2030" وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

حي الشرق: حملة مكبرة لتطهير شارع "البازار" من الإشغالات والتعديات
 

قاد الدكتور إسلام بهنساوي – رئيس حي الشرق، حملة ميدانية مكبرة استهدفت شارع البازار التاريخي، حيث تم رفع كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة والباعة الجائلين. و

أكد "بهنساوي" أن الحي لن يتهاون في حق المواطن وحرمة الطريق، مشيراً إلى أن الحملة حققت توسعة ملحوظة في الشارع ولاقت استحساناً كبيراً من المواطنين لسهولة الحركة المرورية.

حي المناخ: متابعة إنشاء الحديقة العامة بالمنطقة الرابعة وحملات بـ "فولجراد"
 

تابعت شيماء العزبي،  رئيس حي المناخ، معدلات الأداء في أعمال إنشاء الحديقة العامة بـ "المنطقة الرابعة"، والتي وصلت لمرحلة تخطيط الأرض المخصصة لها لتكون متنفساً حضارياً للأهالي. كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة دورية لإزالة الإشغالات بشارع "فولجراد" (ستالينجراد سابقاً)، استعداداً لأعياد الربيع والقيامة ولضمان انسيابية المرور.

حي الزهور: الإطاحة بالإشغالات بمناطق "الجوهرة والـ 5000 وحدة" وتطوير "عمرو بن العاص"
 

تابع  أحمد زغلف  رئيس حي الزهور، سير العمل في المرحلة الثانية لتطوير منطقة عمرو بن العاص السكنية. كما قاد حملة مكبرة شملت شوارع (سعد زغلول، السيد سرحان، دمشق، والجوهرة)، حيث تم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة التعديات أمام العمارات السكنية والمحال التجارية لفرض الانضباط التام بنطاق الحي.

حي العرب: رفع كفاءة النظافة بحارة "العروسي" ومنطقة العرب القديم
 

واصلت المهندسة شيماء جودة  رئيس حي العرب، متابعة أعمال النظافة وتجريف الأتربة والردم بحارة العروسي بنطاق العرب القديم. وتمت الأعمال بالتنسيق مع الشركة حيث شددت "جودة" على استمرار استنفار كافة إمكانيات الحي لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالشكل الجمالي والبيئي تلبيةً لمطالب المواطنين.

حي غرب: تجميل المدخل الغربي للمحافظة لاستقبال رحلات "اليوم الواحد"
 

وأكد باسم عمر  رئيس حي غرب،  على ضرورة إظهار المدخل بصورة مشرفة تليق ببورسعيد كمدينة جاذبة للسياحة والزوار، مع استمرار أعمال كنس وتجريف الأرصفة أمام منفذ بورسعيد الجمركي والمطار والمناطق المحيطة.
 


 

وأكدت محافظة بورسعيد أن العمل مستمر على مدار الساعة في كافة المواقع الإنشائية والميدانية لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة.

