محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال تطوير المنطقة الرابعة والأماكن المحيطة | شاهد

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الرابعة، والمنطقة المحيطة بها، وايضا متابعة تطوير شارع الجهاد بالمنطقة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان انتظام الأعمال على أرض الواقع، ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، ، إلى جانب الجهات المنفذة.

واطلع المحافظ على أعمال التطوير الجارية، والتي تُنفذ لأول مرة بشكل متكامل داخل المنطقة، وتشمل طلاء واجهات العمارات السكنية، وأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وفتح شوارع جديدة لتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى صب البلدورات وإنشاء أرصفة حديثة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وزيادة معدلات الإضاءة، واستبدال الكابلات الكهربائية، إلى جانب إنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء.

تطوير متكامل يشمل رصف الطرق وطلاء العمارات وتحديث شبكات الكهرباء والإنارة

ووجه محافظ بورسعيد خلال جولته بتكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

كما وجه المحافظ بتكثيف العمل في إنشاء حديقة جديدة داخل المنطقة، لتكون متنفسًا حضاريًا يخدم أهالي المنطقة، في إطار خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن تطوير المنطقة الرابعة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير مختلف المناطق السكنية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد.