محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة المنطقة الرابعة بحي المناخ

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، لقاءً جماهيرياً موسعاً مع المواطنين، أكد خلاله أن سرعة الاستجابة للمطالب هي أولوية قصوى، موجها بحلول عاجلة وتدخلات مباشرة لحسم ملفات التصالح والاستثمار والخدمات، مع تقديم رسائل طمأنة بأنه لا تهاون في الحقوق وسرعة إنهاء الشكاوى تأتي في المقدمة.

وتفقد محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "الإسراء" بحي الضواحي، مؤكداً أن المنطقة تشهد نقلة حضارية وتطويراً شاملاً في البنية التحتية يشمل إحلال شبكات الصرف ورصف الطرق ورفع كفاءة المرافق، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال رفع تجمعات الرتش بشارع الصباح بحي المناخ، وذلك ضمن خطة المحافظة المستمرة لتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بمختلف الشوارع والميادين.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة "المنطقة الرابعة" بنطاق حي المناخ، مشيراً إلى أن التطوير يشمل رصف الطرق ودهان العمارات وتحديث شبكات الكهرباء، كما وجه سيادته بإنشاء حديقة جديدة بالمنطقة لخدمة الأهالي وتوفير متنفس حضاري لهم.

وقام محافظ بورسعيد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير "شارع أسوان"، ووجه بإنشاء حديقة وتنفيذ أعمال لاندسكيب متكاملة لتحسين المظهر الحضاري بالمنطقة تماشياً مع خطة التطوير الشاملة.

وتفقد محافظ بورسعيد "مستشفى السائقين" بنطاق حي الزهور، ووجه بإعداد دراسة عاجلة للموقف التنفيذي للمستشفى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

واستقبل محافظ بورسعيد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث التقيا بالفرق الفنية للتعامل مع جمع كلاب الشارع، وتفقدا البدء الفعلي لتشغيل "شلتر" إيواء الكلاب بحي الجنوب، مع التأكيد على تطبيق كافة المعايير البيطرية والإجراءات الاحترازية في عمليات الجمع والتحصين ضد السعار.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال حملة تحصين الكلاب ضد مرض "السعار" بالأساليب العلمية الحديثة، مشدداً على استمرار وتكثيف الجهود في جمع الكلاب من الشوارع وإيداعها في الشلاتر مع توفير كافة الرعاية العلاجية والغذائية اللازمة.

واستقبل محافظ بورسعيد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث سبل التعاون، ووجه بإعداد بروتوكول تعاون للاستعانة بخبرات الأكاديمية في مشروعات التطوير وتعزيز الهوية البصرية، كما كلف بإعداد تصور لتطوير ساحة مجمع المطاعم وحديقة المسلة وإقامة تمثال بالساحة تبرعاً من الأكاديمية.

وكرم محافظ بورسعيد الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، مشيداً بنماذج التضحية والنجاح، ومؤكداً أن الأم المصرية هي عنوان العطاء وصانعة الأجيال ومثمناً مسيرة عطائهن المثمرة.

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة "عمر بن عبد العزيز" بحي الزهور والتي تشمل ٤٠ عمارة، وتابع الموقف التنفيذي لنوازل الصرف ورصف الطرق، كما استجاب لطلبات المواطنين ووجه بمخاطبة شركة الغاز لسرعة التوصيل لعدد ١٨ عمارة سكنية بالمنطقة.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في مشروع إنشاء ٢٢ برجاً استثمارياً بشارع الأمين بحي المناخ تحت إشراف هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والذي يضم ١٢٠٠ وحدة سكنية، موجهاً بسرعة إزالة تراكمات الرتش ورفع كفاءة موقع العمل.

كما تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في رفع كفاءة شاليهات المعمورة بحي الشرق، ووجه بسرعة إزالة تراكمات الرتش المحيطة بالمنطقة ونقلها للأماكن المخصصة حفاظاً على المظهر الجمالي.

وأعلن محافظ بورسعيد عن البدء في تطوير سوق التصنيع وإنشاء سوق حضاري متكامل يضم ٥٠ محلاً تجارياً، بهدف دعم النشاط التجاري وتوفير فرص عمل للشباب مع تطوير شامل للبنية التحتية بالمنطقة.

وتابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، كما وجه بحصر كافة المساحات الفضاء بالمنطقة لتعظيم الاستفادة منها وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتفقد محافظ بورسعيد سير العمل بـ "مخبز الكمبراتيف" بمدينة بورفؤاد، مؤكداً على الالتزام بالأوزان المقررة وجودة المنتج لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضبط منظومة الخبز.

وأجرى محافظ بورسعيد جولة مفاجئة بوحدة طب أسرة "د. محمد مشالي" ببورفؤاد، واستجاب لشكاوى المواطنين موجهاً بتوفير الأدوية بشكل كافٍ وتشغيل الأسانسير وإلغاء قوائم انتظار المرضى لسرعة تقديم الخدمة.

كما تفقد محافظ بورسعيد "سوق بورفؤاد الحضاري"، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بمحيط السوق، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع محافظ بورسعيد ميدانياً أعمال تطوير طريق ١٥ سبتمبر ببورفؤاد، مشدداً على انتهاء الأعمال في الوقت المحدد مع زراعة الجزيرة الوسطى وإقامة البرجولات الخشبية المضيئة ضمن خطة تحسين المشهد الحضاري.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير ميدان المعدية ببورفؤاد بمشاركة مجتمعية، مؤكداً أن التطوير سيشمل توفير أماكن جلوس للمواطنين وإنشاء نافورة ديكورية حديثة على أعلى مستوى.

وتفقد محافظ بورسعيد نموذجاً للسيارات المخصصة لجمع الكلاب الحرة، مؤكداً استمرار تدريب العاملين على أساليب التعامل الإنساني والآمن، تفعيلاً لحملات جمع الكلاب استجابة لمطالب المواطنين مع ضمان الرعاية البيطرية لها داخل الشلاتر.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات بمناطق "أرض الجبل" و"اللاسلكي"، مشدداً على حصر المساحات لاستغلالها في مشروعات تنموية ومنع وضع أي إشغالات جديدة بها.

وتابع محافظ بورسعيد سير أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة "علي بن أبي طالب" بحي الزهور، موجاً بتكثيف معدلات التنفيذ وأعمال التشجير والتجميل وزراعة الجزر الوسطى بالمنطقة.

وأعلن محافظ بورسعيد عن وصول قطار التنمية لمنطقة "أمل نهضة مصر" بحي الضواحي لتطوير ١٣ عمارة سكنية، موجهاً بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الصرف والإضاءة والرصف، مع الإزالة الفورية لكافة الإشغالات المحيطة بالعمارات.

كما وجه محافظ بورسعيد في ختام جولته بسرعة تسوية أرض "موقف مصر القديم" بحي الضواحي، وبحث سبل الاستغلال الأمثل للأرض لإقامة مشروعات اجتماعية وخدمية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

و التقى محافظ بورسعيد بالإخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام والأحياء لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن وحدة النسيج الوطني هي ركيزة قوة الدولة، وقام بتوزيع العيدية عليهم في أجواء تعكس روح المحبة والتآخي.

بورسعيد في أسبوع من العمل الميداني واللقاءات الجماهيرية المكثفة لتعزيز التواصل مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات

و استقبل محافظ بورسعيد رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ورئيس هيئة الرعاية الصحية، استعداداً لافتتاح قافلة "إيد واحدة" الإنسانية الشاملة لتقديم خدمات طبية وغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

و بحث محافظ بورسعيد مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سبل التعاون في مشروعات ترميم مبنى القبة وتطوير مرفق المعديات وإنشاء كباري عائمة جديدة لربط ضفتي القناة.

كما تفقد محافظ بورسعيد وقادة التحالف الوطني وهيئة الرعاية قافلة "إيد واحدة" بمدرستي الشهيد محمود سالم ومصطفى خضر بالزهور، حيث أشاد بمشاركة ١٥٠ متطوعاً ووجه بحصر الحالات الحرجة لتوفير العلاج الفوري لها.

و تفقد محافظ بورسعيد ومرافقوه مستشفى النصر التخصصي لمتابعة انتظام الخدمات، حيث اطمأنوا على حالة حرجة خضعت لجراحة قلب مفتوح عاجلة، واستمعوا لآراء المرضى لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن.

و أعلن محافظ بورسعيد خلال تفقده لمستشفى الصحة النفسية عن انضمامها لهيئة الرعاية الصحية كإضافة قوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، معلناً عن خطط لإقامة مستشفى متكامل لمكافحة الإدمان بجوارها.

وواصل محافظ بورسعيد لقاءاته الجماهيرية ووجه بحلول حاسمة لشكاوى الاستثمار والتعليم، كما وجه باتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على ذوي الهمم، مؤكداً استمرار هذه اللقاءات لتلبية كافة مطالب أبناء المحافظة.

كما تابع محافظ بورسعيد ميدانياً أعمال تطوير المنطقة الرابعة والمحيط بها بحي المناخ، موجهاً بتكثيف الجهود في رصف الطرق وطلاء العمارات وتطوير شارع الجهاد، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية.





واكدت محافظة بورسعيد أن العمل مستمر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بشعب بورسعيد