محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في دراسة وتطوير ميدان المنشية | شاهد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالبدء في دراسة مقترح تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية بحي الشرق، وإعداد تصور شامل لتطويره بما يتناسب مع أهميته وموقعه الحيوي.

وأكد المحافظ أن ميدان المنشية يُعد أحد أهم الميادين الحيوية بالمحافظة، نظراً لموقعه المتميز الذي يربط بين عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، مما يستدعي تطويره بما يحقق السيولة المرورية ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمدينة بورسعيد.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير الميدان، يتضمن تحسين الشكل الجمالي، ورفع كفاءة المسطحات المحيطة، وتطوير عناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري، بما يحقق نقلة نوعية في المنطقة.

إعداد دراسة متكاملة لتطوير الميدان ووضع تصور حضاري

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد اسلام البهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، لمتابعة الموقع على أرض الواقع والوقوف على طبيعة الأعمال المقترحة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تنفيذ التطوير وفق رؤية حضارية حديثة، تواكب ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير شاملة في مختلف القطاعات.