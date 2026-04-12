حملة لفتح شارع بورسعيد مع عمارات الأوقاف ورفع الحواجز الخرسانية بمرسى مطروح

قاد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لفتح الشوارع المغلقة بمدينة مرسي مطروح .

حيث تم رفع الحواجز الخرسانية بشوارع شارع بورسعيد مع عمارات الاوقافو فتح الشارع المؤدي الي مسجد الإسعاف أمام مستشفي مطروح العام لعودة حركة السيارات والسيولة المرورية .

واوضح رئيس مدينة مرسي مطروح ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بفتح الشوارع المغلقة ورفع الحواجز الخرسانية لعودة الشكل الحضاري والسيولة المرورية للشوارع .

ووجة رئيس مدينة رسي مطروح بضرورة متابعة الحالة العامة أمام المحال التجارية ورفع الاشغالات الطريق المخالفة ومنع تواجد الحواجز أمام المحال مع التنبية على المحال بوضع صناديق للقمامة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح بتعاون أصحاب المحال التجارية مع مجلس المدينة لظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق بها.