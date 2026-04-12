محافظ بورسعيد يترأس وفد لتقدم التهنئة لمطران بورسعيد وشعب الكنيسة بعيد القيامة المجيد.. شاهد

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد لزيارة الكاتدرائية ببورسعيد، لتقديم التهنئة إلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظه

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية وأطيب أمنياته للأخوة الأقباط بحلول عيد القيامة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والاستقرار، وأن يديم على أبناء الوطن روح المحبة والتآخي التي تميز الشعب المصري عبر العصور.

الزيارة تأتي تأكيدٱ على روح المحبة والوحدة الوطنية ومشاركة أبناء بورسعيد الأقباط فرحة العيد

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم التسامح والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة الوطنية، بفضل وعي شعبها وترابطه

من جانبه، أعرب الأنبا تادرس مطران بورسعيد عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية، ومؤكدًا أن أبناء مصر نسيج واحد يجمعهم الحب والانتماء لوطنهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظ بورسعيد على مشاركة كافة فئات المجتمع في مناسباتهم المختلفة، تأكيدًا على دعم أواصر الترابط وتعزيز روح المشاركة المجتمعية بين أبناء المحافظة