نور وبراءة .. الشمامسة الأطفال يخطفون القلوب بكنيسة أنبا بيشوي بورسعيد

خطف الشمامسة الأطفال الأنظار داخل كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، خلال قداس عيد القيامة مساء اليوم السبت، في واحدة من أبرز اللقطات الإنسانية التي تصدرت المشهد خلال القداس ، حيث تألقوا بملابسهم البيضاء المميزة وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالبهجة والإيمان.

وكان قد صلي قداس عيد القيامه بكنيسة الأنبا بيشوي كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، والقس أرساني منير، بمشاركة شمامسة الكنيسة، وحضور مئات من أبناء الشعب القبطي، الذين حرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى والمشاركة حتى ختام القداس.

نور وبراءة على أعتاب القيامة.. الشمامسة الأطفال يخطفون القلوب بكنيسة أنبا بيشوي بورسعيد

ومنحت مشاركة الأطفال الشمامسة طابعًا استثنائيًا للقداس، إذ جذبت ابتساماتهم البريئة وتفاعلهم العفوي أنظار الحضور، ليبدوا كأنهم “ملائكة صغيرة” تزين أرجاء الكنيسة، في مشهد إنساني دافئ عكس روح المحبة والفرحة ومزج الروحانية ببراءة الأطفال ، ليضيف بهجة تظهر بقوة في احتفالات عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد كل عام .

ولم تتوقف مظاهر البهجة عند هذا الحد، إذ شهدت الكنيسة حضورًا لافتًا للأطفال برفقة أسرهم، وسط أجواء عائلية مميزة، حرص خلالها الأهالي على توثيق اللحظات بالتقاط الصور التذكارية لأبنائهم بملابس العيد، مما أضفى حالة من الدفء والفرح داخل أرجاء الكنيسة.



جدير بالذكر أنه قد شهدت الشوارع المحيطة بكنائس محافظة بورسعيد، ومن بينها كنيسة الأنبا بيشوي، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث عززت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط الكنائس وعلى مداخلها، مع تسيير دوريات لتأمين الاحتفالات، وإغلاق بعض الطرق المؤدية بشكل مؤقت لحين انتهاء القداس، وذلك ضمن خطة شاملة لضمان سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع.