محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع المخلفات بأرض النوادي | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع المخلفات والرتش بمنطقة أرض النوادي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجهود تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من انتظام تنفيذ الأعمال.

استمرار جهود إزالة الرتش بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات المتراكمة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من رفع المخلفات بمحيط نادي التأمينات الاجتماعية، مع استمرار العمل لرفع كافة التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وأكد أن هذه الأعمال تتم في إطار تنسيق متكامل بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار جهود رفع المخلفات والرتش من مختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية، لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطنين.