لليوم الثاني .. محافظ بورسعيد يتفقد استعدادات الشاطئ لاستقبال أعياد الربيع | شاهد

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة استعدادات شاطئ بورسعيد لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع، حيث تفقد الشاطئ بنطاق حيي العرب والمناخ.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، و شيماء العزبي رئيس حي المناخ، لمتابعة مستوى الاستعدادات والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل برفع كفاءة الشاطئ، مع التأكيد على إلزام جميع الكافتيريات المتواجدة على الشاطئ بوضع عدد 2 صندوق قمامة لكل كافتيريا، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع تراكم المخلفات.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لنظافة دورات المياه، والتأكد من جاهزيتها على مدار اليوم، لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر 45 منقذًا بطول شاطئ بورسعيد خلال احتفالات أعياد الربيع، لضمان سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، والتواجد الميداني المستمر، بما يضمن خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بمحافظة بورسعيد وتوفر أجواء آمنة ومميزة للمواطنين.