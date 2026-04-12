بورسعيد.. حملة في بورفؤاد لجمع الكلاب الضالة ونقلها إلى الشيلتر

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمواجهة الكلاب الضالة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بمدينة بورفؤاد للتعامل مع الكلاب الضالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط ونقل عدد كبير من الكلاب الضالة إلى الشيلتر المخصص، في إطار خطة منظمة تستهدف الحد من انتشارها داخل المناطق السكنية، مع مراعاة تطبيق أساليب التعامل الآمن والإنساني.

ضبط ونقل عدد من الكلاب الضالة الى الشيلتر و تكثيف الحملات للحفاظ على سلامة المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تكثيف الحملات بمختلف الأحياء، مع نقل الكلاب الضالة إلى أماكن الإيواء المجهزة، والتي توفر بيئة مناسبة وآمنة للحيوانات.

وأشار إلى أن الشيلتر يضم تجهيزات متكاملة لتقديم الرعاية الصحية والغذائية، تحت إشراف بيطري متخصص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين ورعاية الحيوانات.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.