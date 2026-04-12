وكيل مطرانية بورسعيد: مشاهد احتفال الأقباط في الشوارع تعكس أمنًا واستقرارًا لا مثيل له|شاهد

أكد القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوي، أن مصر تنعم بحالة فريدة من الأمن والأمان، تتجسد بوضوح في احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد بحرية كاملة داخل الكنائس وخارجها، حيث تمتد مظاهر الفرح إلى الشوارع والمتنزهات في أجواء يسودها السلام والطمأنينة.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط “ اضغط هنا ”

وكيل مطرانية بورسعيد: مشاهد احتفال الأقباط في الشوارع تعكس أمنًا استثنائيًا واستقرارًا لا مثيل له

وأشار وكيل مطرانية بورسعيد إلى أن هذه المشاهد تعكس حجم الاستقرار الذي تعيشه الدولة المصرية، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول المجاورة من اضطرابات، حالت دون قدرة الكثيرين على الاحتفال بالأعياد بنفس القدر من الحرية والبهجة، مؤكدًا أن مصر تقدم نموذجًا مميزًا في التعايش والأمن على مستوى المنطقة يحتذى به .



وأوضح القمص بولا سعد أن الكنيسة تحتفل بعيد القيامة عقب صيام استمر 55 يومًا، حيث يُقام قداس العيد الذي ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لتبدأ بعدها احتفالات الأقباط بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم بين الجميع.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن الكنائس تحرص، اليوم الأحد، على إدخال البهجة في نفوس الأطفال من خلال تجهيز أماكن ترفيهية وألعاب متنوعة، من بينها الألعاب الكبيرة والإلكترونية، مؤكدًا أن المصريين يعيشون في نسيج وطني واحد، يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون الأعياد والمناسبات، موجّهًا الشكر للقيادة السياسية والأجهزة الأمنية على جهودهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في مصر عامة وبورسعيد خاصة بشكل منقطع النظير.