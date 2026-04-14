استمرار حملات ضبط الكلاب الحرة ونقلها إلى شيلتر بورسعيد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة للتعامل مع الكلاب الحره بعدد من المناطق المختلفة بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق بيئة آمنة داخل الأحياء.

وأسفرت الحملات عن ضبط ونقل عدد من الكلاب الحرة إلى الشيلتر المخصص، وذلك من مناطق متعددة، من بينها الصفا والمروة، وبجوار الموقف الجديد، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى بنطاق مدينة بورفؤاد، ضمن جهود منظمة للحد من انتشارها في المناطق السكنية.

نقل الكلاب إلى الشيلتر المخصص وتوفير الرعاية اللازمة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تكثيف الحملات بشكل دوري بمختلف الأحياء، مع نقل الكلاب إلى أماكن الإيواء المجهزة التي توفر الرعاية الصحية والغذائية اللازمة، بما يضمن التعامل معها وفق أسس إنسانية ومعايير بيطرية مناسبة.

وأشار إلى أن الشيلتر يتمتع بإمكانيات وتجهيزات متكاملة تحت إشراف بيطري متخصص، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين ورعاية الحيوانات.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطق بورسعيد.