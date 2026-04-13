الغزاوي: بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرةتعكس ارتباط النادي بالقارة

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات، أن استضافة الحدث تعكس ارتباط النادي الوثيق بالقارة الأفريقية، وحرصه المستمر على دعم الرياضة وتعزيز التعاون مع دولها.

أضاف في حفل الافتتاح: علاقات قوية تجمع النادي الأهلي والاتحاد الافريقي لكرة الطائرة.

واصل الغزاوي: تنظيم البطولة في مصر وداخل مقر الأهلي، يأتي امتدادًا لعلاقات قوية تجمع النادي بالاتحاد الأفريقي، وهو ما أسهم في إقامة المنافسات على ملاعبه، بمشاركة مجموعة متميزة من الفرق، في أجواء تنافسية تعكس روح الرياضة وقيمها. واستطرد: اللجنة المنظمة تبذل أقصى جهودها للخروج بالبطولة بأفضل صورة ممكنة، بما يليق باسم مصر ومكانة الأهلي، معربا عن تمنياته لجميع الوفود بإقامة مريحة خلال فترة المنافسات.