فرج عامر يكشف عن موقف الأهلي من عودة أكرم توفيق

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عن موقف الأهلي من عودة أكرم توفيق مرة أخري ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب فرج عامر :الاهلي يرفض عودة اكرم توفيق ، حتي لو انتقل الي بيراميدز او الزمالك ، مشي من الاهلي بطريقة غير مناسبة ، وماطل في تجديد عقدة لينتقل مجانا ، وفقد مكانة في المنتخب ولن يذهب الي كاس العالمً.

وأضاف: بالمناسبة اكرم توفيق لعب فترة قصيرة سنة ٢٠١١ كناشئ في سموحة لما كان اخوة عبد العزيز توفيق بيلعب في سموحة وكلاهما موهبة كبيرة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وتنقل قناة “أون سبورت” أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، للوقوف على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاء.