سيف زاهر: لاعبو الأهلي في حالة نفسية صعبة

أشاد الإعلامي سيف زاهر بتعامل مدير الكرة وليد صلاح الدين النفسي مع لاعبي الاهلي في هذة الفترة الصعبة.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: لاعيبة الأهلي في حالة نفسية صعبة و تحية كبيرة لوليد صلاح الدين على التعامل النفسي مع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وتنقل قناة “أون سبورت” أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، للوقوف على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاء.