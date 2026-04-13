وليد الفراج عن أزمة تسجيل الفار: لماذا رفض اتحاد الكرة طلب الأهلي؟

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على الجدل المثار بشأن طلب النادي الأهلي الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، الخاصة بمباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الشخصي على منصة إكس : «طلب الأهلي المصري الاستماع لتسجيل غرفة الفار لمباراة الأهلي مع سيراميكا، اتحاد الكرة وافق لكنه اشترط وجود مدير الكرة والمدرب، بينما النادي الأهلي أراد حضور عضو إدارة وحكم سابق وفني تقنيات صوتية».

وأضاف: «لا أفهم لماذا رفض اتحاد الكرة المصري دخول وفد النادي، هل هناك شيء ما في التسجيل؟».

وأثار تصريح الفراج تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة، في ظل استمرار الجدل حول قرارات التحكيم وتقنية الفيديو، خاصة في المباريات الحاسمة

ومن ناحية أخرى انتقد مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، تصرف إدارة القلعة الحمراء في جلسة حضور جلسة الفار، مؤكدًا أن النادي تحرك بشكل منفرد رغم تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح يونس، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة ON E، أن الأهلي أصر على إرسال سيد عبدالحفيظ رغم مطالبات بعدم تواجده، متسائلًا عن منطقية ما يحدث.

وأضاف أن هذه التصرفات تعكس رغبة في فرض الرأي، مشيرًا إلى أنه شاهد هذا الأسلوب داخل النادي على مدار سنوات طويلة.