ليس غريبا في كرة القدم العالمية.. بيريرا يعلق على أزمة تسجيلات الفار في مصر

تحدث فيتور بيريرا، مدير تطوير الحكام بالاتحاد التركي، عن الجدل الدائر حول مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، خاصة ما يتعلق بمطالب الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR)، مؤكدًا أنه لا يتابع تفاصيل الأزمة بشكل مباشر داخل الكرة المصرية.

عدم متابعة الأزمة المصرية

أوضح بيريرا في تصريحاته لبرنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر 2، أنه لا يمتلك معلومات كافية عن الواقعة، قائلاً إنه لا يواكب الأحداث الجارية في مصر خلال الفترة الحالية، وبالتالي لا يمكنه التعليق بشكل دقيق على تفاصيل الأزمة بين الناديين.

دعم مبدأ الشفافية

رغم ذلك، عبّر بيريرا عن رأيه الواضح بشأن فكرة إتاحة تسجيلات الحكام، حيث أكد أنه لا يرى أي مانع من سماع الأندية للمحادثات التي تدور بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو أثناء المباريات، مشددًا على أن هذا الأمر يعزز مبدأ الشفافية داخل منظومة التحكيم.

تجارب دولية مشابهة

وأشار إلى أن بعض الدول، مثل تركيا، تسمح بالفعل للأندية بالاطلاع على هذه التسجيلات إذا رغبت في ذلك، موضحًا أن هذا التوجه ليس غريبًا على كرة القدم العالمية، بل يتم تطبيقه في أكثر من دولة بهدف زيادة الثقة بين الأندية والحكام.

رؤية شخصية واضحة

وأكد بيريرا أن موقفه ثابت منذ فترة عمله السابقة في مصر، حيث كان دائمًا يدعم الشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن الحكام لا يجب أن يكون لديهم ما يخفونه، وأن إتاحة هذه التسجيلات قد تساهم في تقليل الجدل التحكيمي.

قيود سابقة من فيفا

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان في وقت سابق يمنع هذا الإجراء، حيث كانت هناك تعليمات واضحة بعدم إتاحة تسجيلات الحكام، إلا أن الأمور قد تختلف من دولة لأخرى في الوقت الحالي.