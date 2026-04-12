مدرب سموحة: تعرضنا للظلم أمام الأهلي وركلة الجزاء لا تقبل الجدل.. وقدمنا شكوى للاتحاد

تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على القرارات التحكيمية خلال مباراته الأخيرة أمام الأهلي، التي شهدت جدلًا واسعًا، خاصة بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للفريق السكندري.

وأكد أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي تحركت سريعًا لحفظ حقوق الفريق، مشددًا على أن الشكوى تم إرسالها بالفعل بشكل رسمي.

وأوضح المدير الفني أن فريقه تعرض لظلم واضح في اللقاء، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب “لا تقبل الشك”، واصفًا إياها بالحالة الصريحة. وأضاف أن الضغوط المتزايدة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى ارتفاع معدل الأخطاء التحكيمية بشكل غير مبرر، وهو ما يؤثر بالسلب على نتائج المباريات وعدالة المنافسة.

وأشار عبد العزيز إلى أن بعض الحكام قد يتجنبون افتعال الأزمات بعد أحداث مباريات سابقة، إلا أن ذلك قد يأتي على حساب فرق أخرى، مؤكدًا أن الحكام بشر ويتأثرون بالأجواء المحيطة، سواء من جماهير أو أندية جماهيرية.

وأبدى تحفظه على جدوى الاستماع إلى تسجيلات حوار الحكام وتقنية الفيديو، موضحًا أن القرار النهائي في مباراة الأهلي لم يتغير رغم تأكيد تقنية “الفار” بعدم وجود مخالفة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على تركيزه الكامل على عمله داخل الفريق، بعيدًا عن الجدل الإعلامي، مشيرًا إلى سعيه لتقديم موسم يليق بنادي سموحة مع العمل على تقليل النفقات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.