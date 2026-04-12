اجتماع طارىء لاتحاد الكرة.. شوبير يكشف موقف الجبلاية عقب فشل جلسة استماع الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف اتحاد الكرة عقب اجتماع الاهلي اليوم لمناقشة ازمة مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأكد شوبير خلال برنامجه “الناظر ” ان اتحاد الكرة قرر عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الاربعاء القادم للرد على ما حدث اليوم خلال زيارة النادي الأهلي لمقر مشروع الهدف واحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

وأضاف أن الاتحاد قرر أن مباراة الأهلي امام سيراميكا كليوباترا لن تعاد ولن يحصل على ضربة الجزاء.

وتابع ان الاتحاد استقر علي أحقية النادي الأهلي في عدم إدارة محمود وفا لمباريات أخرى هذا الموسم.