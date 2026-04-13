شبانة: زيزو وإمام وتريزيجيه الأسوا في الأهلي.. وبيرسي تاو أفضل منهم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مستوى عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لا يرقى لتطلعات الجماهير، منتقدًا الأداء الجماعي للفريق رغم تحقيق الفوز على سموحة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “هل يستطيع تريزيجيه أو زيزو أو إمام عاشور تقديم نفس الأداء مع منتخب مصر؟، حسام حسن لعب إسلام عيسى عليهم، وتريزيجيه رغم تسجيله هدف الأهلي الأول، كان من أكثر اللاعبين إفسادًا للهجمات”.

وأضاف: “في الأهلي اللاعب يشارك سواء كان جيدًا أو سيئًا، بينما الجهاز الفني بقيادة توروب يبدو غير قادر على قراءة المباراة بشكل واضح”.

وتابع: “فوز الأهلي على سموحة جاء كتعويض معنوي بعد ما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا، لكن الأداء لا يزال محل شك”.

وواصل هجومه قائلًا: “زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه لم يقدموا المستوى المطلوب، بينما أرى أن بيرسي تاو أفضل منهم، وكذلك رضا سليم، وحتى عمر كمال قدم أداءً أفضل عندما شارك في مركز الجناح”.

وشدد شبانة على أن الثلاثي “يُعد من أسوأ اللاعبين في الفريق، مؤكدًا أنهم يفتقدون للروح والإصرار، وأن الفريق لم يتمكن من بناء هجمة منظمة.

كما أشار إلى أن الأهلي كان سيواجه صعوبات كبيرة حال مواجهة صن داونز، قائلًا: “لو تأهل الأهلي لمواجهة صن داونز، كان من الممكن أن يخسر بخمسة أهداف مرة أخرى، مع توروب”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن فرص الأهلي في التتويج بالدوري ما زالت قائمة، حال تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية، مع تعثر المنافسين، مشيرًا إلى أن الصراع على اللقب سيظل مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة.