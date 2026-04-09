الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد شبانة مهاجمًا أوسكار: خرب لجنة الحكام

محمد شبانه
محمد شبانه
أكد الإعلامي محمد شبانة أن منظومة التحكيم في مصر تعاني من أزمات كبيرة خلال الفترة الحالية، موجّهًا انتقادات حادة لرئيس لجنة الحكام أوسكار.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أوسكار خرب لجنة الحكام، وبيقول إن كرة مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ليست ركلة جزاء، لكن أنا بقولك: لو وقفت على رجليك وشوفتها كويس، فهي ضربة جزاء واضحة".

وأضاف: "كل الموجودين في لجنة الحكام مع أوسكار لا يتحدثون خوفًا على مناصبهم، وأي شخص يختلف معه يتم تهميشه، مثل ما حدث مع جهاد جريشة".

وتابع: "أوسكار تسبب في أزمات مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، بعدما قام بتعيين الحكم محمود وفا، وهو نفس حكم مباراة الدور الأول".

وواصل شبانة هجومه قائلًا: "أتحدى أي حكم في العالم يفهم في كرة القدم أن يقول إن هذه الكرة ليست ركلة جزاء، وحتى محمود عاشور، حكم الفار، حاول إقناع الحكم باحتسابها".

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام تسبب في تراجع مستوى بعض الحكام، مضيفًا: "أوسكار أبعد حكامًا كبارًا مثل أحمد الغندور، واعتمد على حكام لا يتحملون إدارة مباريات كبيرة".

كما تساءل عن جدوى تطوير الحكام، قائلًا:"أين الـ300 حكم والـ200 حكم الذين تم إعدادهم؟ الواقع يقول إن المستوى لم يتحسن".

وأوضح: "الحكم محمود وفا لم يكن مهيأ لإدارة المباراة، خاصة أنه عاد من ليبيا قبلها بـ48 ساعة فقط".

وتطرق شبانة إلى أزمات تحكيمية أخرى، قائلًا: "مباراة الجونة وغزل المحلة شهدت خروج طاقم الحكام تحت حراسة الأمن بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية".

ووجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة، قائلًا:"ارحمنا من أوسكار، فقد سبق وأن تولى 3 رؤساء أجانب لجنة الحكام ولم ينجحوا، بل تسببوا في تراجع التحكيم".

واختتم تصريحاته:"لجنة الحكام تحتاج إلى خبير مصري يخاف على التحكيم، مثل خالد الغندور أو أحمد الشناوي أو رضا البلتاجي أو عصام عبد الفتاح. هؤلاء هم من نثق بهم، وليس خبيرًا أجنبيًا يأتي لفترة مؤقتة".

محمد شبانه الاهلي سيراميكا كليوباترا

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الموعد وخطوات التقديم والشروط

الإرهاب يضرب بلوشستان .. استشهاد عنصر من الشرطة الإيرانية في مدينة إيرانشهر

تقرير: مخاوف من تجدد القتال في إيران وسط توتر بشأن مضيق هرمز

رئيس وزراء اليونان يدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ويرفض الرسوم الإيرانية

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

