محمد شبانة مهاجمًا أوسكار: خرب لجنة الحكام

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منظومة التحكيم في مصر تعاني من أزمات كبيرة خلال الفترة الحالية، موجّهًا انتقادات حادة لرئيس لجنة الحكام أوسكار.

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "أوسكار خرب لجنة الحكام، وبيقول إن كرة مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ليست ركلة جزاء، لكن أنا بقولك: لو وقفت على رجليك وشوفتها كويس، فهي ضربة جزاء واضحة".

وأضاف: "كل الموجودين في لجنة الحكام مع أوسكار لا يتحدثون خوفًا على مناصبهم، وأي شخص يختلف معه يتم تهميشه، مثل ما حدث مع جهاد جريشة".

وتابع: "أوسكار تسبب في أزمات مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، بعدما قام بتعيين الحكم محمود وفا، وهو نفس حكم مباراة الدور الأول".

وواصل شبانة هجومه قائلًا: "أتحدى أي حكم في العالم يفهم في كرة القدم أن يقول إن هذه الكرة ليست ركلة جزاء، وحتى محمود عاشور، حكم الفار، حاول إقناع الحكم باحتسابها".

وأشار إلى أن رئيس لجنة الحكام تسبب في تراجع مستوى بعض الحكام، مضيفًا: "أوسكار أبعد حكامًا كبارًا مثل أحمد الغندور، واعتمد على حكام لا يتحملون إدارة مباريات كبيرة".

كما تساءل عن جدوى تطوير الحكام، قائلًا:"أين الـ300 حكم والـ200 حكم الذين تم إعدادهم؟ الواقع يقول إن المستوى لم يتحسن".

وأوضح: "الحكم محمود وفا لم يكن مهيأ لإدارة المباراة، خاصة أنه عاد من ليبيا قبلها بـ48 ساعة فقط".

وتطرق شبانة إلى أزمات تحكيمية أخرى، قائلًا: "مباراة الجونة وغزل المحلة شهدت خروج طاقم الحكام تحت حراسة الأمن بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية".

ووجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة، قائلًا:"ارحمنا من أوسكار، فقد سبق وأن تولى 3 رؤساء أجانب لجنة الحكام ولم ينجحوا، بل تسببوا في تراجع التحكيم".

واختتم تصريحاته:"لجنة الحكام تحتاج إلى خبير مصري يخاف على التحكيم، مثل خالد الغندور أو أحمد الشناوي أو رضا البلتاجي أو عصام عبد الفتاح. هؤلاء هم من نثق بهم، وليس خبيرًا أجنبيًا يأتي لفترة مؤقتة".