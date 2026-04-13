شبانة: اتحاد الكرة هدفه كسر كبرياء الأهلي

انتقد الإعلامي محمد شبانة، الأزمة الدائرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، على خلفية أزمة جلسة الاستماع لتقنية الـVAR، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس حالة من الفوضى داخل الكرة المصرية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “ما يحدث أشبه بفيلم بوليسي بين الأهلي واتحاد الكرة، في ظل حرب شعواء، فالأهلي كأكبر نادٍ في الشرق الأوسط يُقابل بهذا الشكل من جانب مسؤولي الاتحاد، وهو مشهد عبثي يعكس حالة الفوضى التي نعيشها”.

وأضاف: “سيد عبد الحفيظ تحدث مع أوسكار رويز، الذي أكد له أنه ينفذ تعليمات مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي تنص على حضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، ولا يمكنه الاستماع لغيرهما فيما يخص تسجيلات الـVAR”.

وانتقد شبانة أداء لجنة الحكام، قائلًا: “الأهلي كان يطالب بخبير تحكيمي أجنبي، واتحاد الكرة استجاب، لكنه لم يأتِ بخبير على المستوى المطلوب”.

وشدد: “النادي حاول التواصل مع مجلس إدارة اتحاد الكرة دون رد، كما أن المدير التنفيذي لم يكن متواجدًا، بدعوى تطبيق نظام العمل عن بُعد”.

وكشف شبانة أن الأهلي قام بإثبات حالة وتحرير محضر رسمي بقسم السادس من أكتوبر، بناءً على توصية المستشارين القانونيين، تمهيدًا لاحتمالية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وتابع: “عبد الحفيظ طرح تساؤلًا منطقيًا: ماذا لو تم إقالة الجهاز الفني أو الإداري؟ من كان سيمثل النادي؟”، مشيرًا إلى أن هذه الفرضيات تكشف خللًا في طريقة إدارة الأزمة.

وأردف “لو كنت مكان الأهلي، لاصطحبت عناصر كروية بارزة لإثبات تعنت الاتحاد”.

وأكد أن “ما يحدث صراع نفوذ بين محمود الخطيب وهاني أبو ريدة لإثبات من الأقوى، لكن جماهيرية الأهلي تمنح الخطيب الأفضلية”.

ودعا شبانة اتحاد الكرة إلى نشر تسجيلات الـVAR، موضحًا: “الشفافية تقتضي إعلان ما دار، حتى وإن لم تتغير نتيجة المباراة، فالأهلي يسعى لتعليق العقوبات لحين وضوح الحقيقة”.

وأكد شبانة أن استمرار هذا الصراع يضر بمسابقة الدوري، قائلًا: “ما يحدث يهدد نزاهة المنافسة للموسم الثاني على التوالي، ويثير الشكوك حول إدارة المسابقة، في ظل قرارات تصعيدية غير مبررة”.

وأتم:" ما حدث هدفه كسر أنف النادي الأهلي، وأفساد الدوري المصري".