الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

افتتح النادي الأهلي منذ قليل فعاليات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات» التي يستضيفها الأهلي حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة 18 فريقًا من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

وحضر حفل افتتاح البطولة مجلس إدارة الأهلي، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والدكتور سعد شلبي المدير التفيذي للنادي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ونائبه اللواء خالد أبو زينة، وحسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة، إلى جانب مسئولي الفرق المشاركة في البطولة.

وتضمن حفل افتتاح البطولة فقرة فنية لفريق الباليه بالنادي واستعراض الأندية المشاركة في البطولة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة ‏النادي، ‏وأحمد حسام عوض، عضو المجلس، نائب ‏رئيس اللجنة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح البطولة، وتم التنبيه على كافة اللجان العاملة في البطولة بالعمل على راحة كافة الوفود المشاركة في البطولة وتوفير كل احتياجاتهم، ووضعت اللجنة خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.

