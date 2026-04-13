أول تعليق من بلال عطية على مصيره مع الأهلي

علق بلال عطية ناشئ النادي الأهلي علي مصيره سواء الاحتراف أو الاستمرار مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال عطية،" كل الشكر لنادي راسينج الاسباني والنادي الأهلي على الوقوف بجانبي بعد الإصابة، وسأقوم بتوقيع العقود خلال أيام، وبالتالي هيكون في تمديد للنادي الأهلي وأنا تحت أمر الأهلي في أي وقت ".

محمد يوسف ووليد سليمان يدعمان بلال عطية بعد جراحة الركبة

حرص محمد يوسف المدير الرياضى للنادي الأهلى، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، على الاطمئنان على حالة بلال عطية لاعب الفريق الصاعد الذى أجرى جراحة غضروف الركبة.

وحرص الثنائي على دعم اللاعب معنويا خلال الزيارة، مؤكدين مساندة مسؤولي الأهلي له في هذه المرحلة، ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

كان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، وأثبتت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن قطع في غضروف الركبة، ما استدعى تدخل جراحي من أجل علاجه.