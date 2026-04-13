اليوم.. انطلاق حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة بـ الأهلي

تنطلق اليوم الإثنين مراسم حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة والتي يستضيفها النادي الأهلي.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية؛ لحضور حفل افتتاح بطولة ‏إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات، اليوم الاثنين.

يحضر حفل افتتاح البطولة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد، المديرالتنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وسفراء الدول المشاركة أنديتها في البطولة.

ويتضمن حفل افتتاح البطولة فقرة فنية واستعراض الأندية المشاركة في البطولة.

حرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة ‏النادي، ‏وأحمد حسام عوض، عضو المجلس، نائب ‏رئيس اللجنة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح البطولة، وتم التنبيه على كافة اللجان العاملة في البطولة بالعمل على راحة كافة الوفود المشاركة في البطولة وتوفير كافة احتياجاتهم.

ووضعت اللجنة خطة تنظيمية متكاملة شملت جميع التفاصيل اللوجستية والإدارية.

وتم التنسيق مع ‏مختلف الجهات المعنية لتأمين وصول الوفود المشاركة من مختلف الدول الإفريقية، كما جرى تجهيز صالتي الأمير عبد الله الفيصل، والشهداء بأحدث الإمكانات الفنية والتقنية، من ‏حيث أرضية الملعب وأنظمة الإضاءة والصوت‎.‎

واطمأنت اللجنة على الترتيبات الخاصة بمواعيد التدريبات والتنقلات، مع توفير حافلات لنقل الفرق بين الفنادق وصالات ‏التدريب والمباريات، فضلًا عن توفير أطقم طبية متكاملة ووحدات إسعاف مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة. كما تم تشكيل ‏فرق عمل متخصصة للإشراف على كل جوانب البطولة، بداية من الاستقبال وحتى ختام المنافسات‎.‎