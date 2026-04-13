محمد عبدالجليل: الأهلي يعاني من اللاعبين المعلمين.. وسيد عبدالحفيظ مخطئ

أكد محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، أن تجربة جون إدوارد مع الزمالك حتى الآن تُعد ناجحة، لكنها ما زالت بحاجة إلى تقييم أعمق، خاصة في ظل عدم وضوح مدى قدرته على التعامل مع الضغوط في الظروف الطبيعية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: “تجربة جون إدوارد مع الزمالك جيدة حتى الآن، لكن لا يمكن الحكم عليها بشكل كامل، لأننا لا نعلم كيف سيتعامل الفريق في ظروف مختلفة.

وانتقد عبدالجليل وضع الفريق الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن وجود عدد من “اللاعبين المعلمين” داخل الفريق أثر سلبًا على الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: “محمد شريف لاعب جيد، وما حدث منه أمر طبيعي يحدث مع أي مهاجم، وأفضل مشاركته في التشكيل الأساسي على حساب كامويش”.

وأشاد بأداء محمد هاني، قائلًا: “أشعر بالحزن عليه، لأنه يقدم مجهودًا كبيرًا، وظهر بشكل مميز في المباراة الأخيرة، حيث أرسل العديد من العرضيات، لكن لم يتم استغلالها من جانب المهاجمين”.

وتطرق عبدالجليل إلى أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة، معبرًا عن استيائه مما حدث، موضحًا: “ما جرى مع وفد الأهلي يعكس حالة من الاستهتار بالنادي، وهو نتيجة طبيعية لصمت الأهلي في مواقف سابقة، ويجب أن يكون هناك رد حاسم”.

واختتم تصريحاته بانتقاد طريقة تعامل سيد عبد الحفيظ مع أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا، قائلًا: “اعترض على طريقة إدارته للملف، لأنه يضع نفسه في الواجهة بشكل زائد، رغم وجود اختصاصات واضحة داخل النادي، وكان من الأفضل أن يتولى مدير الكرة هذا الدور”.