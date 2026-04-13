نادر السيد: الزمالك يتفوق جماعيا رغم أفضلية لاعبي الأهلي فرديا

أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن المقارنة بين الزمالك والأهلي في الفترة الحالية يجب أن تُنظر إليها من زاويتين مختلفتين، موضحًا أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة على المستوى الفردي، لكن الزمالك يتفوق كفريق متكامل داخل الملعب.

تفوق فردي للأهلي وتماسك جماعي للزمالك

أوضح نادر السيد، خلال ظهوره في برنامج “ملعب أون” مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، أن جودة لاعبي الأهلي أعلى من حيث الإمكانيات الفردية، إلا أن هذا التفوق لا ينعكس بشكل واضح على الأداء الجماعي للفريق. في المقابل، يتميز الزمالك بانسجام أكبر بين لاعبيه، وهو ما يجعله يظهر بصورة أقوى كمجموعة واحدة.

الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري

وأشار إلى أن الزمالك بات الأقرب للتتويج ببطولة الدوري، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا، بالإضافة إلى تراجع أداء المنافسين المباشرين، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز. هذا التراجع منح الزمالك فرصة للانفراد بصدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تعثر بيراميدز بالتعادل أمام المصري.

الراحة النفسية تصنع الفارق

وأضاف أن الزمالك يلعب حاليًا بأريحية كبيرة، حيث يدخل المباريات بدون ضغوط زائدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين داخل الملعب. على عكس الأهلي الذي يعاني من ضغط النتائج، مما يؤثر على مستواه الجماعي ويؤدي إلى تذبذب الأداء.

دور الجماهير في دعم الزمالك

واختتم نادر السيد تصريحاته بالتأكيد، أن جماهير الزمالك تلعب دورًا مهمًا في دعم الفريق، حيث توفر مساندة مستمرة للاعبين، ما يمنحهم دفعة معنوية قوية. هذا الدعم، إلى جانب الانسجام الفني، ساهم في ظهور الزمالك بشكل مميز، وجعله في موقع قوي للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.