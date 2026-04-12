حازم إمام يهنئ فريق الزمالك 2007 بعد الفوز على الأهلي

حرص حازم إمام، مسؤول قطاعات الكرة بنادي الزمالك، على تهنئة لاعبي فريق 2007 بعد الفوز على الأهلي، مشيدًا بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون طوال اللقاء.

وأكد حازم إمام، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن الفريق نجح في تنفيذ التعليمات الفنية بشكل مميز، وقدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي، مشددًا على أن هذه المجموعة تضم عناصر مميزة تمثل مستقبل الفريق الأول بالنادي.

وكشف حازم إمام، عن قيام المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، والكابتن حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، بصرف مكافأة مالية خاصة للاعبين، تقديرًا لمجهودهم وتحفيزًا لهم على الاستمرار بنفس المستوى.

وأشار إلى أن المهندس هشام نصر عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء، حرص خلالها على تحفيزهم ومنحهم دفعة معنوية قوية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز، وهو ما انعكس بالفعل على أدائهم داخل الملعب.