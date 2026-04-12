تامر أمين: الدوري يشهد منافسة قوية.. والزمالك لو حصد اللقب فهو يستحقه

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الدوري العام المصري هذا الموسم يشهد منافسة قوية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من نادي ينافس على اللقب وهم الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، ان نادي الزمالك لو فاز بلقب الدوري هذا الموسم فهو يستحقه، وهو من أكثر الفرق استمرارا في ثبات المستوى هذا الموسم، أما الأهلي لو فاز باللقب فهو أمر معتاد، وقد نشهد تحولا في الأداء خلال اللقاءات القادمة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن فوز الأهلي على سموحة أمس، جاء بعد مجهود كبير من جمهور الفريق الذي لم يفقد الأمل في الفريق.